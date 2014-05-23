"Нераскрытые тайны": Тайная песнь казачки Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина - народная артистка России, уроженка старинного русского села Черный Яр Астраханской области. Свою карьеру она строила в одиночку без связей и богатых покровителей, руководствуясь только внутренним голосом. В нее никогда никто не верил, и только она знала, что за ее плечами стоит мощнейшая сила. Всем, что сейчас имеет, певица обязана родным местам и предкам-казакам.

Какие тайные знания передали Бабкиной в селе Черный Яр? В чем великий секрет ведовства и можно ли изменить судьбу с помощью старорусских обрядов и обычаев? Как Надежда Бабкина привораживала удачу и славу? И как знаменитая артистка едва не потеряла все, что имеет? Ответы на эти и другие вопросы - в программе "Нераскрытые тайны".