"Секреты экстрасенсов": "Карты Таро"

Лида решила увести Никиту от Маши. Мать Лиды взялась помочь дочери, но Лида не знала, что это будет приворот, причем смертельный (если Никита решится уйти от Лиды – он умрет).

Маша умеет гадать на картах Таро. Сначала они предсказали ей перемены и Никита ушел от Маши. Она была потрясена предательством любимого. Но Никита умолял его простить, говорил: "Люблю тебя безумно, но к Лиде тянет какая-то сила, и когда ухожу от нее, мне физически плохо".

Ему и вправду сделалось очень плохо. Маша разложила карты и поняла, что на Никите смертельный приворот. Женщины встретились втроем. Маша умоляла спасти Никиту, Лида была сама не рада тому, что она натворила. Но Лиде удалось уговорить мать все вернуть, как было. Приворот был снят. Маша осталась с любимым Никитой.