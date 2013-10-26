"Ты в игре": московские школьники проявили интеллект и находчивость

Участниками этой программы стали московские старшеклассники, учащиеся 8-10 классов школы №117, №1251 и №853. Каждая команда состоит из 4 человек. Трибуны разделены на три сектора, в которых сидят представители разных школ и те, кто пришел за них болеть.

Вопросы касаются исторических событий, знаний литературы, архитектуры, культуры, имен, сыгравших немалую роль в жизни страны.