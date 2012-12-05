"Разговор": Эльмира Аляутдинова о сервировке праздничного стола

В студии телеканала "Москва. Доверие" побывала мастер-стилист, художник по дизайну Эльмира Аляутдинова. Она помогла накрыть праздничный стол ведущим Александру Мягченкову и Кристине Аристовой; рассказала об особенностях сервировки и правилах использования бокалов и столовых приборов.