"Начало дня на Доверии": Как проходит диспансеризация в Москве

Если вам больше 21 года, вы обязаны один раз в три года проходить диспансеризацию, причем независимо от того, работаете вы, учитесь или ничем не занимаетесь. Для ее проведения департаментом здравоохранения Москвы аккредитованы 75 медицинских учреждений, персонал которых прошел специальное обучение. Списки москвичей составляет участковый терапевт, но можно прийти ко врачу и самостоятельно. Подробнее о необходимости диспансеризации рассказала главный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Москвы Нана Погосова.

А ветеринарный врач и зоопсихолог Татьяна Розовская обсудила проблему бездомных животных в столице.