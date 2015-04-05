"Частная история": Майя Кристалинская

Название: "Частная история"

"Частная история" Время выхода на канале "Москва Доверие": По выходным в 11.10

По выходным в 11.10 Героиня: Майя Кристалинская

Майя Кристалинская Кому смотреть: Тем, кто интересуется судьбами талантливых женщин



Майя Кристалинская неизменно появлялась на сцене в строгом деловом костюме с легкой косынкой на шее. Эта косынка стала ее фирменным стилем, отличительной чертой.

Она скрывала то, что мечтали разгадать многие - почему так мягко, но печально звучит ее голос, почему так грустны ее большие красивые глаза.

За маленьким лоскутком ткани пряталась большая трагедия – женская и человеческая. От чего всю жизнь страдала Майя Кристалинская? Почему на певицу завели уголовное дело? Кто стал ее первым мужем, и кто смог сделать ее счастливой?

Об этом смотрите в программе "Частная история".