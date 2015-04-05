График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 апреля 2015, 12:00

"Частная история": Майя Кристалинская

"Частная история": Майя Кристалинская

"Экономика": Как устроен столичный рынок одежды секонд-хенд

"Стиль жизни": Внимание, газы

"Москва в твоей тарелке": Bjorn

"Москва рулит": Datsun mi-DO

"Утро": В Москве 4 апреля количество осадков уменьшится

"Утро": На Ярославском шоссе и проспекте Мира образовался затор

"Утро": В Москву 5 апреля придет очередной циклон

"Утро": Скорость машин на Волгоградском проспекте не превышает 4 км/ч

"Утро": В Москве потеплеет 7 апреля

  • Название: "Частная история"
  • Время выхода на канале "Москва Доверие": По выходным в 11.10
  • Героиня: Майя Кристалинская
  • Кому смотреть: Тем, кто интересуется судьбами талантливых женщин

Майя Кристалинская неизменно появлялась на сцене в строгом деловом костюме с легкой косынкой на шее. Эта косынка стала ее фирменным стилем, отличительной чертой.

Она скрывала то, что мечтали разгадать многие - почему так мягко, но печально звучит ее голос, почему так грустны ее большие красивые глаза.

За маленьким лоскутком ткани пряталась большая трагедия – женская и человеческая. От чего всю жизнь страдала Майя Кристалинская? Почему на певицу завели уголовное дело? Кто стал ее первым мужем, и кто смог сделать ее счастливой?

Об этом смотрите в программе "Частная история".
Программа: Частная история
программы архив Майя Кристалинская

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика