05 апреля 2015, 12:00
"Частная история": Майя Кристалинская
- Название: "Частная история"
- Время выхода на канале "Москва Доверие": По выходным в 11.10
- Героиня: Майя Кристалинская
- Кому смотреть: Тем, кто интересуется судьбами талантливых женщин
Майя Кристалинская неизменно появлялась на сцене в строгом деловом костюме с легкой косынкой на шее. Эта косынка стала ее фирменным стилем, отличительной чертой.
Она скрывала то, что мечтали разгадать многие - почему так мягко, но печально звучит ее голос, почему так грустны ее большие красивые глаза.
За маленьким лоскутком ткани пряталась большая трагедия – женская и человеческая. От чего всю жизнь страдала Майя Кристалинская? Почему на певицу завели уголовное дело? Кто стал ее первым мужем, и кто смог сделать ее счастливой?
Об этом смотрите в программе "Частная история".