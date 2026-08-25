"Новости дня": Роспотребнадзор перечислил москвичей из группы риска по гриппу

В Роспотребнадзоре назвали четыре группы москвичей, которым особенно важно сделать прививку от гриппа. В первую очередь это дети и люди старшего возраста, поскольку они могут тяжелее переносить инфекцию.

Также вакцинация особенно нужна людям с хроническими заболеваниями и тем, кто постоянно контактирует с другими. Вакцины поступят в медицинские учреждения в ближайшее время, сделать прививку можно будет бесплатно.

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