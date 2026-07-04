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04 июля, 13:00

Спорт

"Новости дня": сотни людей пришли в "Лужники" на День московского спорта

"Новости дня": сотни людей пришли в "Лужники" на День московского спорта

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Сотни людей пришли в "Лужники", ведь комплекс превратился в главный центр московского спорта. Для гостей открыли больше 20 тематических площадок: одни отправляются в экстрим-парк, другие на зажигательный брейк-данс, уличный стритбол, немало желающих заняться йогой или вступить в интеллектуальную шахматную схватку.

Самые смелые решили покорить полосу препятствий, сдать ГТО и испытать себя в семейных турнирах на силу и скорость.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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