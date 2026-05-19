"Новости дня": летние бесплатные тренировки стартуют в Москве 30 мая

Летний сезон бесплатных тренировок стартует в Москве 30 мая. Проект "Спортивные выходные" в этом году охватит 57 точек, включая Южный и Северный речные вокзалы.

Впервые к проекту присоединятся Терлецкий парк, зона отдыха "Левобережье", выставочный центр "Музей Динамо" и еще девять площадок. Регистрация на тренировки будет открываться каждый четверг в 12:00 на сайте проекта.

