"Новости дня": Сергей Собянин вручил ветеранам нагрудные знаки "85 лет битвы за Москву"

В канун Дня Победы Сергей Собянин вручил нагрудные знаки "85 лет битвы за Москву" трем ветеранам – Екатерине Евдокимовой, Семену Люлько и Владимиру Фомину. Награда учреждена правительством города к годовщине начала контрнаступления советских войск под столицей.

На лицевой стороне медали изображен расчет зенитного орудия, а на оборотной – пятилучевая звезда. В общей сложности наградной знак получат более 150 ветеранов: участники обороны города и сотрудники столичных предприятий, работавшие в Москве с осени 1941‑го по весну 1942‑го года.

