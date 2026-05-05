"Новости дня": еще 96 вагонов "Москва-2026" приняли для Замоскворецкой линии метро

Еще 96 вагонов "Москва-2026" приняли для Замоскворецкой линии метро. Перед выходом к пассажирам обязательно проходит обкатка – во время испытаний поезд проезжает не менее 300 километров.

Специалисты проверяют работу всех систем: от оборудования в салоне и подвагонных узлов до состояния ходовой части, работы дверей, плавности движения, уровня вибрации, освещения и эффективности торможения.

Первый такой состав вышел на зеленую ветку в конце 2025 года и уже получил положительные отзывы пассажиров. Подробнее – в программе "Новости дня".