"Моя Москва": Владимир Березин. Часть 2

Владимир Березин – самый обаятельный диктор российского телевидения и самый известный ведущий знаковых для страны мероприятий. Журналист из Орловской области строил карьеру в Свердловске, а в начале 90-х переехал в Москву, которую полюбил всем сердцем.

Прогуливаясь по Мясницкой улице, Владимир Александрович вспомнит, с чего начиналась его столичная жизнь, покажет знаковые для него места и расскажет о том, какая она – Москва Владимира Березина.

Подробнее – в программе "Моя Москва".