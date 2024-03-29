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29 марта, 11:00

Город

"Моя Москва": Владимир Березин. Часть 2

"Моя Москва": Владимир Березин. Часть 2

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Владимир Березин – самый обаятельный диктор российского телевидения и самый известный ведущий знаковых для страны мероприятий. Журналист из Орловской области строил карьеру в Свердловске, а в начале 90-х переехал в Москву, которую полюбил всем сердцем.

Прогуливаясь по Мясницкой улице, Владимир Александрович вспомнит, с чего начиналась его столичная жизнь, покажет знаковые для него места и расскажет о том, какая она – Москва Владимира Березина.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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