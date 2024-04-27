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Новости

27 апреля, 10:15

Город

"Мой район. Новости": приемное отделение городской больницы № 24 открыли в Москве

"Мой район. Новости": приемное отделение городской больницы № 24 открыли в Москве

Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

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Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Шесть приемных отделений больниц в Москве перешли на новый стандарт экстренной помощи

Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Многофункциональное медицинское пространство с передовым оборудованием получили жители Савеловского района Москвы. После реконструкции открылось приемное отделение городской клинической больницы № 24.

Столичная клиника перешла на новый стандарт оказания экстренной помощи. Работы по модернизации продлились почти год. Здание изменилось кардинально, а скорость оказания медпомощи удалось увеличить.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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