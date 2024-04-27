"Мой район. Новости": приемное отделение городской больницы № 24 открыли в Москве

Многофункциональное медицинское пространство с передовым оборудованием получили жители Савеловского района Москвы. После реконструкции открылось приемное отделение городской клинической больницы № 24.

Столичная клиника перешла на новый стандарт оказания экстренной помощи. Работы по модернизации продлились почти год. Здание изменилось кардинально, а скорость оказания медпомощи удалось увеличить.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".