"Жизнь в большом городе": "фитнес-кризис"

Некоторые россияне стали отказываться от походов в фитнес-зал из-за пандемии. Специалисты заявляют, что от такого подхода в первую очередь страдают предприниматели, которые из-за огромного оттока клиентов рискуют в ближайшее время обанкротиться.

В частности, по мнению экспертов, такая участь может ждать 70% всех российских спортклубов. Но насколько такие прогнозы реальны? Как на самом деле обстоят дела в фитнес-индустрии? И охотно ли фитнес-центры посещают жители столицы? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".