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Новости

18 октября 2018, 17:00

Общество

"Жизнь в большом городе": собачий вопрос

"Жизнь в большом городе": собачий вопрос

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В Подмосковье продолжают выяснять обстоятельства трагедии, где две собаки бойцовой породы загрызли свою хозяйку. От полученных ранений опытная заводчица с 10-летним стажем скончалась. К сожалению, такие случаи не единичны.

Почему собаки нападают на людей? Какие породы считаются самыми агрессивными? И кто чаще всего страдает от собачьей агрессии? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".
Программа: Жизнь в большом городе
видео Андрей Воронин животные
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