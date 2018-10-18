"Жизнь в большом городе": собачий вопрос

В Подмосковье продолжают выяснять обстоятельства трагедии, где две собаки бойцовой породы загрызли свою хозяйку. От полученных ранений опытная заводчица с 10-летним стажем скончалась. К сожалению, такие случаи не единичны.

Почему собаки нападают на людей? Какие породы считаются самыми агрессивными? И кто чаще всего страдает от собачьей агрессии? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".