"Жизнь в большом городе": как меняется архитектурный образ

Одной из главных задач при реконструкции столичных улиц называют сохранение исторического архитектурного облика Москвы. Между тем ответить на вопрос: "Что такое этот самый московский облик?" – непростая задача даже для опытных искусствоведов.

Какие стили преобладают в современной городской застройке? Какие столичные здания являются уникальными даже для мировой архитектуры? И что такое – работа архитектора в XXI веке? Смотрите в программе "Жизнь в большом городе".