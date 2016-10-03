Форма поиска по сайту

03 октября 2016

Культурное наследие

"Жизнь в большом городе": как меняется архитектурный образ

"Жизнь в большом городе": как меняется архитектурный образ

  • Название: "Жизнь в большом городе"
  • Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"
  • Ведущая: Валерия Дергилева
  • Для кого: Для жителей столицы

Одной из главных задач при реконструкции столичных улиц называют сохранение исторического архитектурного облика Москвы. Между тем ответить на вопрос: "Что такое этот самый московский облик?" – непростая задача даже для опытных искусствоведов.

Какие стили преобладают в современной городской застройке? Какие столичные здания являются уникальными даже для мировой архитектуры? И что такое – работа архитектора в XXI веке? Смотрите в программе "Жизнь в большом городе".
Программа: Жизнь в большом городе
архитектура программы Валерия Дергилева культурное наследие строительство и реконструкция

