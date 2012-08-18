"Москва в твоей тарелке": Плов - главное блюдо узбекской кухни

Подходит к концу священный месяц Рамадан. Четыре с половиной миллиона человек, а именно столько мусульман проживает в Москве, 19 августа отметят Ураза-Байрам торжественным намазом и семейным застольем. Накануне праздника ведущий программы "Москва в своей тарелке" Юлий Гуголев расскажет о главном блюде узбекской кухни - плове. За секретами приготовления он отправился в один из старейших ресторанов Москвы "Узбекистан".