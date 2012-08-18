Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа 2012, 11:00

Культура

"Москва в твоей тарелке": Плов - главное блюдо узбекской кухни

"Москва в твоей тарелке": Плов - главное блюдо узбекской кухни

"Цифра": Программное обеспечение для поваров и рестораторов

"Утро": кафе "Флей" - фермерская лавка друзей

"Дело вкуса": как правильно готовить пасту

"Московский патруль": нарушения общественного порядка

"Москва в твоей тарелке": Порция Франции в Москве

"Москва в твоей тарелке": ресторан Chekhonte

"Москва в твоей тарелке": пивной ресторан "Лига пап"

"Москва в твоей тарелке": "Революция"

"Москва в твоей тарелке": ресторан-бар "Forbes"

Подходит к концу священный месяц Рамадан. Четыре с половиной миллиона человек, а именно столько мусульман проживает в Москве, 19 августа отметят Ураза-Байрам торжественным намазом и семейным застольем. Накануне праздника ведущий программы "Москва в своей тарелке" Юлий Гуголев расскажет о главном блюде узбекской кухни - плове. За секретами приготовления он отправился в один из старейших ресторанов Москвы "Узбекистан".
Программа: Москва в твоей тарелке
едаЮлий Гуголев

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика