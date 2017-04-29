"Фанимани": будущее цен на водку и агротуризм

Центробанк понизил ключевую ставку сразу на полпроцента – что теперь будет с курсом рубля? Состоятельные граждане скупают "народные ОФЗ" – что нужно сделать, чтобы дать в долг государству? Чем грозят автомобилистам новые поправки в ОСАГО? Сколько должна стоить водка? Что выгоднее – выращивать овощи на даче или покупать в магазине? Самые интересные события недели из мира денег и экономики – в программе "Фанимани" на телеканале "Москва 24".