Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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29 апреля 2017, 15:00

Экономика

"Фанимани": будущее цен на водку и агротуризм

"Фанимани": будущее цен на водку и агротуризм

"Фанимани": почему правительство мечтает о падении курса рубля

"Фанимани": как заполнить налоговую декларацию

"Интервью": Константин Бабкин – о Московском экономическом форуме

"Фанимани": о прибыльном бизнесе и дорогостоящей романтике

Международные эксперты прогнозируют рост экономики в России

"Фанимани": какой курс рубля прогнозируют аналитики в наступившем году

Инфляция в 2016 году существенно замедлилась – Дмитрий Медведев

Произошел рост реального размера пенсий – Дмитрий Медведев

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

Центробанк понизил ключевую ставку сразу на полпроцента – что теперь будет с курсом рубля? Состоятельные граждане скупают "народные ОФЗ" – что нужно сделать, чтобы дать в долг государству? Чем грозят автомобилистам новые поправки в ОСАГО? Сколько должна стоить водка? Что выгоднее – выращивать овощи на даче или покупать в магазине? Самые интересные события недели из мира денег и экономики – в программе "Фанимани" на телеканале "Москва 24".
Программа: Фанимани
экономика финансы программы курс рубля общество Константин Цыганков ОФЗ
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