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21 января 2017, 13:30

Общество

"Рулевые игры": Haval H6

"Рулевые игры": Haval H6

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Ведущие программы "Рулевые игры" Евгений Рыбов и Ксения Соколянская решили раскрыть тайну телепортации: как так получается, что вот ты в Кремле, а вот уже и во Внуково. Если верить, навигатору, конечно. Для этого они сели в автомобиль по имени Haval H6 и отправились ловить спутники. Заодно выяснили, в чем принципиальная разница между GPS и ГЛОНАСС. И что это за зверь такой – система ЭРА-ГЛОНАСС, которая скоро будет стоять в каждом автомобиле.
Программа: Рулевые игры
автомобили программы Евгений Рыбов Ксения Соколянская общество

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