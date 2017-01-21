"Рулевые игры": Haval H6

Ведущие программы "Рулевые игры" Евгений Рыбов и Ксения Соколянская решили раскрыть тайну телепортации: как так получается, что вот ты в Кремле, а вот уже и во Внуково. Если верить, навигатору, конечно. Для этого они сели в автомобиль по имени Haval H6 и отправились ловить спутники. Заодно выяснили, в чем принципиальная разница между GPS и ГЛОНАСС. И что это за зверь такой – система ЭРА-ГЛОНАСС, которая скоро будет стоять в каждом автомобиле.