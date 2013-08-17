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Новости

17 августа 2013, 10:45

"Депеш мод": В чем секрет мировой популярности кед

"Депеш мод": В чем секрет мировой популярности кед

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У Джеймса Дина их было около сотни, Курт Кобейн выкидывал их после каждого выступления, а Джони Депп коллекционирует только лимитированные пары. Согласно статистике, в "час пик" в каждом вагоне метро в них едут в среднем 20 пассажиров. Кеды - самая популярная обувь во всем мире.

Программа "Dепеш mod" расскажет, как не ошибиться с моделью кед и почему цена за пару может достигать нескольких тысяч долларов.
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