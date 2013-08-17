"Депеш мод": В чем секрет мировой популярности кед

У Джеймса Дина их было около сотни, Курт Кобейн выкидывал их после каждого выступления, а Джони Депп коллекционирует только лимитированные пары. Согласно статистике, в "час пик" в каждом вагоне метро в них едут в среднем 20 пассажиров. Кеды - самая популярная обувь во всем мире.

Программа "Dепеш mod" расскажет, как не ошибиться с моделью кед и почему цена за пару может достигать нескольких тысяч долларов.