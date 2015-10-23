"Простые решения": Как научиться безаварийному вождению

Название: "Простые решения"

Когда смотреть на канале "Москва 24": По будням в 19.45

Ведущий: Роман Щербина

Для кого: для столичных водителей



Перемена погоды, выбоины на дороге, пьяный водитель в соседнем авто – все эти обстоятельства требуют от автомобилиста обучения безаварийному вождению. Где и как это сделать, расскажет программа "Простые решения".