09 февраля 2016, 20:00
"Простые решения": "На волоске"
- Название: "Простые решения"
- Когда смотреть на канале "Москва 24": По будням в 19.45
- Ведущий: Татьяна Сидорова
- Для кого: для жителей столицы
Сказка о златовласой красавице Рапунцель подвигла многих москвичек внимательнее присмотреться к своим волосам. Ведь во все времена, не зависимо от капризов моды, они украшают женский образ. Как приблизиться к идеалу и вернуть волосам здоровье, расскажет программа "Простые решения".
Программа: Простые решения