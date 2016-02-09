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Новости

09 февраля 2016, 20:00

"Простые решения": "На волоске"

"Простые решения": "На волоске"

Какой вред могут нанести таблетки для похудения

Анонс программы "Раскрывая тайны здоровья"

Как разобраться в том, что говорит врач о вашем диагнозе

"Раскрывая тайны здоровья": Любви все возрасты покорны

"Время Московское": Как лечиться от гриппа и мифов о нем

"Пищевая революция": Зелень

Николай Малышев – о том, как не заразиться свиным гриппом

"Москва гид": Донорство

"Раскрывая тайны. Здоровье": Аллергия

  • Название: "Простые решения"
  • Когда смотреть на канале "Москва 24": По будням в 19.45
  • Ведущий: Татьяна Сидорова
  • Для кого: для жителей столицы


Сказка о златовласой красавице Рапунцель подвигла многих москвичек внимательнее присмотреться к своим волосам. Ведь во все времена, не зависимо от капризов моды, они украшают женский образ. Как приблизиться к идеалу и вернуть волосам здоровье, расскажет программа "Простые решения".
Программа: Простые решения
здоровье программы волосы салоны красоты Татьяна Сидорова
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