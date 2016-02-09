"Простые решения": "На волоске"

Название: "Простые решения"

Когда смотреть на канале "Москва 24": По будням в 19.45

Ведущий: Татьяна Сидорова

Для кого: для жителей столицы



Сказка о златовласой красавице Рапунцель подвигла многих москвичек внимательнее присмотреться к своим волосам. Ведь во все времена, не зависимо от капризов моды, они украшают женский образ. Как приблизиться к идеалу и вернуть волосам здоровье, расскажет программа "Простые решения".