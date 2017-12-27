"В теме": обмен военнопленными

Между ЛНР, ДНР и Украиной состоялся самый масштабный за всю историю конфликта обмен военнопленными. Около 300-от человек вернулись домой. Возвращение людей по формуле "всех на всех" является одним из ключевых пунктов минских соглашений. Несмотря на это, больше года Киев откладывал и всячески затягивал этот процесс. Списки менялись и дополнялись. Несколько раз договоренности оказывались на грани срыва. До последней минуты не разглашались место и время операции. Однако и после всех уточнений представители украинской стороны привезли не всех пленных.

Почему обмен все-таки состоялся? Как развивались отношения Москвы и Киева в этом году, и к чему все идет? О внешнеполитических итогах 2017-го года в программе "В Теме" рассказал ее ведущий, политолог Сергей Воронин.

В выпуске использованы материалы © 2017 Associated Press.