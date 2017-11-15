"В теме": комитет генассамблеи ООН принял антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет генассамблеи организации объединённых наций принял антироссийскую резолюцию по Крыму. Предложена она была Украиной. По мнению Киева, полуостров оккупирован и на нем нарушаются права человека. Украине, поверили представители 71 государства, среди которых почти все европейские и США. В России резолюцию назвали провокацией, которая должна еще больше подогреть антироссийские настроения.

Какие политические амбиции стремится удовлетворить Украина этим документом?