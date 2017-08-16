"В теме": Алексей Мартынов – о суде над Алексеем Улюкаевым

"Сам приехал и сам уехал с деньгами, больше добавить нечего". Так "Роснефть" прокомментировала заявление Алексея Улюкаева о провокации взятки со стороны Игоря Сечина. Пресс-секретарь нефтяной компании сказал, что суду представлены исчерпывающие материалы для доказательства вины экс-министра экономического развития.

16 августа дело Улюкаева начали рассматривать по существу. В зал заседаний он приехал с хорошим настроением и повестью Чехова. Обвиняемый в вымогательстве у нефтяников двух миллионов долларов заявил, что готов к любому исходу. Журналисты сразу вспомнили итог дела замминистра финансов Сергея Сторчака. Его даже не уволили с работы.

Чем закончится нынешний баттл? И возможно ли победить коррупцию? Об этом в программе "В Теме" расскажет ее ведущий, политолог Алексей Мартынов.