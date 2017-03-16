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16 марта 2017, 21:00

В мире

"В теме": повлиял ли скандал с Турцией на выборы в Нидерландах

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Сыграл на турках. Аналитики считают, что премьер Марк Рютте, который выиграл парламентские выборы в Нидерландах, поднял свой рейтинг за счет скандала Амстердама с Анкарой. Именно Рютте стал главным героем конфликта, запретив въезд турецких министров. Тем самым стал походить на своего соперника – националиста и противника миграции Герта Вилдерса, которому и прочили победу. Эксперты заговорили, что исход выборов в Нидерландах теперь может повлиять на президентские выборы во Франции и пошатнуть позиции лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Можно ли расценивать голландский пример как провал всех евроскептиков и как он отразится на миграционной политике Евросоюза, в программе "В теме" расскажет политолог Сергей Воронин.
Программа: В теме
политикаСергей Воронин
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