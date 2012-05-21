"Топ-7": как выбрать игрушку для взрослых

Радиоуправляемые машинки передают все ощущения настоящей гоночной машины, включая все возможности управления. Аэродроны со встроенной камерой могут заменить обычный вертолет для съемок и управляются с помощью айпада. На минибайках устраивают вполне профессиональные гонки, используя обычный мотор от бензопилы. А для тех, кто предпочитает еще более активный отдых, наш корреспондент протестировал военизированный пейнтбол и полеты на летающем ранце.