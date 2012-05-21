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Новости

21 мая 2012, 13:35

"Топ-7": как выбрать игрушку для взрослых

"Топ-7": как выбрать игрушку для взрослых

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Радиоуправляемые машинки передают все ощущения настоящей гоночной машины, включая все возможности управления. Аэродроны со встроенной камерой могут заменить обычный вертолет для съемок и управляются с помощью айпада. На минибайках устраивают вполне профессиональные гонки, используя обычный мотор от бензопилы. А для тех, кто предпочитает еще более активный отдых, наш корреспондент протестировал военизированный пейнтбол и полеты на летающем ранце.
Программа: Топ-7
лето советы Топ-7 программы Максим Иксанов архив
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