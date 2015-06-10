"Эволюция Москвы": Как строятся столичные дороги

Название: "Эволюция Москвы"

"Эволюция Москвы" Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"

Ежедневно на телеканале "Москва 24" Ведущий: Валерия Дергилева

Валерия Дергилева Для кого: Для тех, у кого есть личный автомобиль



Москвичей ХХ века испортил квартирный вопрос, москвичам века XXI не дает покоя вопрос транспортный. Тысячи людей мечтают о собственном автомобиле, чтобы потом встать в пробку и проклинать тот самый день, когда "сел за баранку".

Для решения проблемы столичный градостроительный комплекс перешел на новые графики работы. Сегодняшние темпы дорожного строительства казались немыслимыми еще пять лет назад.

Сколько новых дорог и развязок появится в мегаполисе в ближайшее время? И когда уже автомобилисты смогут убедиться в том, что "Стройка на время, а польза навсегда"? Расскажет программа "Эволюция Москвы".