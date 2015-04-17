17 апреля 2015, 17:00Лайфстайл
"Эволюция Москвы": Как зарождалось цирковое искусство
- Название: "Эволюция Москвы"
- Время выхода на канале "Москва 24": По будням в 16.30
- Ведущая: Валерия Дергилева
- Кому смотреть: Тем, кому интересно узнать, как менялся цирк
18 апреля все цирковые артисты мира отметят профессиональный праздник. У Москвы – свои богатые цирковые традиции. О старейших аренах столицы, об известных артистических династиях и о том, как сегодня развивается цирковое искусство, смотрите в программе "Эволюция Москвы".