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17 апреля 2015, 17:00

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"Эволюция Москвы": Как зарождалось цирковое искусство

"Эволюция Москвы": Как зарождалось цирковое искусство

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  • Название: "Эволюция Москвы"
  • Время выхода на канале "Москва 24": По будням в 16.30
  • Ведущая: Валерия Дергилева
  • Кому смотреть: Тем, кому интересно узнать, как менялся цирк

18 апреля все цирковые артисты мира отметят профессиональный праздник. У Москвы – свои богатые цирковые традиции. О старейших аренах столицы, об известных артистических династиях и о том, как сегодня развивается цирковое искусство, смотрите в программе "Эволюция Москвы".
Программа: Эволюция Москвы
профессии цирк программы Валерия Дергилева
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