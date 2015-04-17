"Эволюция Москвы": Как зарождалось цирковое искусство

Название: "Эволюция Москвы"

"Эволюция Москвы" Время выхода на канале "Москва 24": По будням в 16.30

По будням в 16.30 Ведущая: Валерия Дергилева

Валерия Дергилева Кому смотреть: Тем, кому интересно узнать, как менялся цирк



18 апреля все цирковые артисты мира отметят профессиональный праздник. У Москвы – свои богатые цирковые традиции. О старейших аренах столицы, об известных артистических династиях и о том, как сегодня развивается цирковое искусство, смотрите в программе "Эволюция Москвы".