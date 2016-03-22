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Новости

22 марта 2016, 19:00

Город

"Москва в деталях": Реконструкция дорожных объектов

"Москва в деталях": Реконструкция дорожных объектов

"Это наш город": Количество видеокамер на дорогах увеличится в 2 раза

В среду ограничат движение транспорта по Глинищевскому переулку

Количество камер видеонаблюдения на столичных дорогах увеличат вдвое

Путепровод от Мосфильмовской до генерала Дорохова откроют в 2017 году

18 марта ограничат движение в центре столицы

"Это наш город": Участок Северо-Западной хорды сдадут в 2017 году

Участок Северо-Западной хорды планируют открыть в конце 2017 года

Сергей Собянин проинспектировал строительство Северо-Западной хорды

В Южном Бутове садоводы не поделили дороги

  • Название: "Москва в деталях"
  • Когда смотреть на телеканале "Москва 24": По будням
  • Ведущая: Елизавета Кушак
  • Гость: Петр Аксенов
  • Для кого: для жителей столицы


На дорогах появляется все больше полос, тротуары стали еще просторнее, а улицы города – более удобными для москвичей. Как удается учитывать интересы и автомобилистов, и пешеходов, а также какие новые эстакады и развязки откроют в этом году – смотрите в программе "Москва в деталях" на телеканале Москва 24.
Программа: Москва в деталях
дороги автомобили программы Елизавета Кушак строительство и реконструкция Петр Аксенов дорожно-транспортная инфраструктура
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