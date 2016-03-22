22 марта 2016, 19:00Город
"Москва в деталях": Реконструкция дорожных объектов
- Название: "Москва в деталях"
- Когда смотреть на телеканале "Москва 24": По будням
- Ведущая: Елизавета Кушак
- Гость: Петр Аксенов
- Для кого: для жителей столицы
На дорогах появляется все больше полос, тротуары стали еще просторнее, а улицы города – более удобными для москвичей. Как удается учитывать интересы и автомобилистов, и пешеходов, а также какие новые эстакады и развязки откроют в этом году – смотрите в программе "Москва в деталях" на телеканале Москва 24.
Программа: Москва в деталях