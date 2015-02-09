"Мегаполис сегодня": Как сортируют мусор в Москве

Если объединить все мусорные свалки России или, точнее, полигоны, то по площади они будут равны территории Нидерландов и вдвое больше Израиля. Ежегодно такие богатства пополняются примерно на пять миллиардов тонн.

Москву проблема касается на прямую. В среднем каждый житель города производит почти триста килограммов мусора в год. Бесконечно закапывать отходы в землю невозможно. Решение - разделять, сортировать и перерабатывать мусор.

О том, как это делают в столице, смотрите в программе "Мегаполис сегодня".