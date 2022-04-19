"Москва сегодня": Собянин открыл 3 реконструированные поликлиники в разных районах города

19:15
18 апреля после ремонта Сергей Собянин открыл сразу три филиала столичных поликлиник.
Благодаря новому оборудованию пациентов не придется лишний раз направлять на дополнительные обследования в больницы. Все новые поликлиники оформлены и оборудованы одинаково. В них заменили аналоговое оборудование на цифровое, а на одном этаже разместили кабинеты врачей и диагностики по одному и тому же профилю.
За комфорт отвечают удобная планировка, открытые пространства и буфет. А самые посещаемые кабинеты разместили на нижних этажах, что позволило повысить качество оказания медицинской помощи.
Как сообщил мэр, на следующей неделе, вероятно, в эксплуатацию введут еще пять медучреждений, а к 2023 году планируют закончить всю программу реконструкции. По его словам, раньше такие реконструкции делали 3–4 года или дольше. В данный момент после реконструкции открыли 41 здание, а сама программа стартовала два года назад.
Кроме того, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что никаких проблем и промедлений с капремонтом поликлиник быть не должно. В этом году планировали отремонтировать 60 поликлиник, однако уже приступили к ремонту 88 по счету поликлиники.
Всего же программа по приведению к единому московскому стандарту охватит 200 филиалов. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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