Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10 октября 2017, 19:15

Город

"Москва сегодня": одобрен проект городского бюджета до 2020 года

"Москва сегодня": одобрен проект городского бюджета до 2020 года

Начался демонтаж старых торговых павильонов Москворецкого рынка

Эксперты рассказали о возможном влиянии магнитной бури на здоровье москвичей

"Это по-нашему": не пей воду против ветра!

Дни Минска стартовали в российской столице

Пострадавшую в ДТП под Владимиром девочку доставили в Москву вертолетом МЧС

"Это наш город": на программу реновации выделят 400 млрд рублей

"Москва и мир": бюджет Москвы и пожары в Калифорнии

Самолет авиакомпании "ЮТейр" заглох на взлетно-посадочной полосе

"Специальный репортаж": бесплатные юридические консультации – помощь или обман

Правительство Москвы одобрило проект городского бюджета и адресную инвестиционную программу до 2020 года. На адресную инвестиционную программу 2018–2020 годов будет направлено чуть менее 1,5 триллиона рублей. В планах городских властей – строительство дорог, жилья, больниц и школ, спортивных объектов и развлекательных комплексов. При этом 70 процентов инвестиционной программы направят на развитие транспортной инфраструктуры. Подробнее о том, как столица будет тратить деньги в ближайшие три года, сколько заложено на строительство дорог и метро, а также где новые станции и эстакады появятся в первую очередь, смотрите в программе "Москва сегодня".
Программа: Москва сегодня
видео строительство экономика транспорт Сергей Собянин мэр Москвы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика