"Москва сегодня": одобрен проект городского бюджета до 2020 года

Правительство Москвы одобрило проект городского бюджета и адресную инвестиционную программу до 2020 года. На адресную инвестиционную программу 2018–2020 годов будет направлено чуть менее 1,5 триллиона рублей. В планах городских властей – строительство дорог, жилья, больниц и школ, спортивных объектов и развлекательных комплексов. При этом 70 процентов инвестиционной программы направят на развитие транспортной инфраструктуры. Подробнее о том, как столица будет тратить деньги в ближайшие три года, сколько заложено на строительство дорог и метро, а также где новые станции и эстакады появятся в первую очередь, смотрите в программе "Москва сегодня".