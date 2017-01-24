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Мэр Москвы

24 января 2017, 19:15

"Москва сегодня": автолюбители стали чаще пользоваться метро

мэр Москвы транспорт Максим Ликсутов программы Светлана Заболева общество Сергей Собянин Роман Латыпов

Удар по московским пробкам наносит развитие общественного транспорта. Москвичи все охотнее пересаживаются из личных автомобилей в метро, автобусы, электрички, в такси, на МЦК. В 2016 году этими видами транспорта воспользовались 6 миллиардов раз.

Рейтинг городов с самыми плотными заторами российская столица покинула. Москвичи проводят в пробках в среднем на четверть меньше времени, чем пару лет назад. Скорость движения по городу в 2016 году выросла на 13 процентов. При этом ездить стали аккуратнее. Количество аварий снизилось почти в два раза по сравнению с 2010 годом.


Если бы не предпринятые меры, произошел транспортный коллапс. Ситуация стала выправляться. Меньше пробок и ДТП. Благодаря строительству дорог, обновлению автобусов и ряду других мер наблюдается позитивный результат, прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Самый молодой автобусный парк Европы находится в Москве. Восемь тысяч новых автобусов, троллейбусов и трамваев вышли в рейсы за последние шесть лет, большая часть принадлежит "Мосгортрансу". Новые автобусы просторнее, оборудованы климат-контролем и приспособлены для маломобильных пассажиров. По городу курсируют новые автобусы сети "Магистраль". Они связывают отдаленные районы с центром и благодаря выделенным полосам двигаются довольно быстро. Интервал движения сократился с 16 до 8 минут.

Подробности – в сюжете телеканала "Москва 24".

Программа: Москва сегодня
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