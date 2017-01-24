"Москва сегодня": автолюбители стали чаще пользоваться метро

24 января 2017, 19:15
Удар по московским пробкам наносит развитие общественного транспорта. Москвичи все охотнее пересаживаются из личных автомобилей в метро, автобусы, электрички, в такси, на МЦК. В 2016 году этими видами транспорта воспользовались 6 миллиардов раз.
Рейтинг городов с самыми плотными заторами российская столица покинула. Москвичи проводят в пробках в среднем на четверть меньше времени, чем пару лет назад. Скорость движения по городу в 2016 году выросла на 13 процентов. При этом ездить стали аккуратнее. Количество аварий снизилось почти в два раза по сравнению с 2010 годом.
Если бы не предпринятые меры, произошел транспортный коллапс. Ситуация стала выправляться. Меньше пробок и ДТП. Благодаря строительству дорог, обновлению автобусов и ряду других мер наблюдается позитивный результат, прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Самый молодой автобусный парк Европы находится в Москве. Восемь тысяч новых автобусов, троллейбусов и трамваев вышли в рейсы за последние шесть лет, большая часть принадлежит "Мосгортрансу". Новые автобусы просторнее, оборудованы климат-контролем и приспособлены для маломобильных пассажиров. По городу курсируют новые автобусы сети "Магистраль". Они связывают отдаленные районы с центром и благодаря выделенным полосам двигаются довольно быстро. Интервал движения сократился с 16 до 8 минут.
Подробности – в сюжете телеканала "Москва 24".
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