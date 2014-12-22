"Городской репортаж": Как получить резидентное разрешение на парковку

В конце 2012 года на некоторых улицах в центре Москвы была введена платная парковка. А с 1 июня 2013 года платными для автомобилистов стали улицы в пределах Бульварного кольца. Между тем, резиденты – собственники квартир и ответственные квартиросъемщики, которые проживают в пределах Бульварного кольца, а также инвалиды - могут по-прежнему не платить за парковочное место на Бульварном кольце в установленное время, либо получить абонемент на круглосуточную парковку. Подробности смотрите в "Городском репортаже".