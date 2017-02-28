28 февраля 2017, 17:15Город
"Город в твоих руках": развитие общественного транспорта
- Название: "Город в твоих руках"
- Ведущие: Елена Толстая и Федор Баландин
- Гости: Александр Кибовский, Евгений Герасимов, Мэри Назари, Григорий Печерский, Вячеслав Дунаев, Владимир Владимиров
- Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва 24"
- Для кого: для жителей столицы
Как пройдет развитие общественного транспорта в 2017 году, обсудят эксперты:
- начальник Управления развития Московского метрополитена Владимир Титов,
- начальник дирекции обслуживания МЦК в Московском метрополитене Евгений Тимофеев,
- начальник Управления по организации работы коммерческих перевозчиков по государственным контрактам ГКУ “Организатор перевозок” Олег Иванов,
- начальник отдела микромоделирования ЦОДД Станислав Горелов,
- начальник отдела рельсового транспорта ГУП “Мосгортранс” Сергей Матвеев,
- председатель межрегиональной общественной организации “Союз пассажиров” Кирилл Янков,
- урбанист, эксперт Аркадий Гершман
Программа: Город в твоих руках