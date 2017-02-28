"Город в твоих руках": развитие общественного транспорта

Название: "Город в твоих руках"

"Город в твоих руках" Ведущие: Елена Толстая и Федор Баландин

Елена Толстая и Федор Баландин Гости: Александр Кибовский, Евгений Герасимов, Мэри Назари, Григорий Печерский, Вячеслав Дунаев, Владимир Владимиров

Александр Кибовский, Евгений Герасимов, Мэри Назари, Григорий Печерский, Вячеслав Дунаев, Владимир Владимиров Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва 24"

по будням на телеканале "Москва 24" Для кого: для жителей столицы



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