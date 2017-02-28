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28 февраля 2017, 17:15

Город

"Город в твоих руках": развитие общественного транспорта

"Город в твоих руках": развитие общественного транспорта

Частоту движения поездов на МЦК могут увеличить

Маршрутная сеть "Магистраль" перевезла уже 55 миллионов пассажиров

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"Интервью": Евгений Михайлов – о транспортных новинках 2017 года

  • Название: "Город в твоих руках"
  • Ведущие: Елена Толстая и Федор Баландин
  • Гости: Александр Кибовский, Евгений Герасимов, Мэри Назари, Григорий Печерский, Вячеслав Дунаев, Владимир Владимиров
  • Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва 24"
  • Для кого: для жителей столицы


Как пройдет развитие общественного транспорта в 2017 году, обсудят эксперты:

  • начальник Управления развития Московского метрополитена Владимир Титов,
  • начальник дирекции обслуживания МЦК в Московском метрополитене Евгений Тимофеев,
  • начальник Управления по организации работы коммерческих перевозчиков по государственным контрактам ГКУ “Организатор перевозок” Олег Иванов,
  • начальник отдела микромоделирования ЦОДД Станислав Горелов,
  • начальник отдела рельсового транспорта ГУП “Мосгортранс” Сергей Матвеев,
  • председатель межрегиональной общественной организации “Союз пассажиров” Кирилл Янков,
  • урбанист, эксперт Аркадий Гершман
Программа: Город в твоих руках
транспорт общественный транспорт программы Сергей Матвеев Владимир Титов Кирилл Янков Олег Иванов
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