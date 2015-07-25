"Без церемоний": Владимир Левкин

Название: "Без церемоний"

"Без церемоний" Ведущая: Алина Шувалова

Алина Шувалова Герой программы: Владимир Левкин

Владимир Левкин Когда смотреть: По выходным на телеканале "Москва 24"

По выходным на телеканале "Москва 24" Для кого: Для тех, кому интересна жизнь звезд шоу-бизнеса



В программе "Без церемоний" Алина Шувалова побывала в гостях у популярного певца Владимира Левкина - бывшего участника поп-группы "На-на", а ныне продюсера и организатора фестивалей. Владимир познакомил Алину со своей семьей и провел небольшую экскурсию по дому, а также рассказал о том, каково это продвигать русскую культуру за границу, для кого он продюсирует проект "Джинсовые мальчики" и почему каждый из нас немного Буратино.