Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

25 июля 2015, 16:00

"Без церемоний": Владимир Левкин

программы Алина Шувалова продюсеры Владимир Левкин
  • Название: "Без церемоний"
  • Ведущая: Алина Шувалова
  • Герой программы: Владимир Левкин
  • Когда смотреть: По выходным на телеканале "Москва 24"
  • Для кого: Для тех, кому интересна жизнь звезд шоу-бизнеса


В программе "Без церемоний" Алина Шувалова побывала в гостях у популярного певца Владимира Левкина - бывшего участника поп-группы "На-на", а ныне продюсера и организатора фестивалей. Владимир познакомил Алину со своей семьей и провел небольшую экскурсию по дому, а также рассказал о том, каково это продвигать русскую культуру за границу, для кого он продюсирует проект "Джинсовые мальчики" и почему каждый из нас немного Буратино.

Программа: Без церемоний

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать