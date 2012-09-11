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11 сентября 2012, 14:44

"Формула качества": Посадка кустарников и крупномеров

"Формула качества": Посадка кустарников и крупномеров

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Осень - время посадки крупномеров. Так называют взрослые, полностью сформированные деревья, которые перед тем, как попасть на озеленяемый участок, выращивались в специальных древесных питомниках. Для посадки в это время подходят крупномеры, выращенные в отечественных и импортных питомниках с соблюдением всех правил агротехники. Но купить и посадить растение на своем участке, чтобы деревце не только радовало глаз, но еще и чувствовало себя хорошо - непросто.

Обо всех нюансах покупки и посадки крупномеров и кустарников в программе "Формула качества".
Программа: Формула качества
Формула качества Андрей Эйхфус кустарники растения архив

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