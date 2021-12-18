"Специальный репортаж": школа и церковь

В России почти 180 православных школ. Среди них есть воскресные, где занимаются факультативно – небольшие семейные классы, созданные в частном порядке, и большие гимназии, где проходят в том числе и общую школьную программу. На этой неделе все заговорили про подобные учебные заведения – после ЧП в Серпухове. Выпускник местной гимназии предположительно смастерил бомбу и едва не погиб во время взрыва. Какие цели он преследовал, сейчас устанавливают следователи. Специальный корреспондент Павел Зорин решил разобраться, чем отличается учеба в православной школе и кем хотят стать местные ученики после выпускного.