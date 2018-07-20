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Новости

20 июля 2018, 22:00

В мире

"Специальный репортаж": "Вместо сердца – пламенный мотор"

"Специальный репортаж": "Вместо сердца – пламенный мотор"

Новейшую систему экологического контроля воздуха показали экологам

Волонтеры приступили к обучению для сопровождения предвыборной кампании

Желтый уровень погодной опасности сохранится из-за опасности гроз

"Это по-нашему": Закодировали от покупок!

"Это наш город": Собянин сообщил о завершении реставрации арки на ВДНХ

Болельщики ЧМ-2018 бесплатно совершили пять миллионов поездок на столичном транспорте

"Москва и мир": программа реновации и новая встреча

Спортивный мир скорбит в связи с гибелью в Казахстане призера Олимпиады-2014

Путин высказался по вопросу изменения пенсионного законодательства

Павел Грудинин развелся с женой. Брак длился 37 лет, но по слухам — супруги давно не делили ни горе, ни радости. Якобы, бывший кандидат в президенты от КПРФ давно живет с бывшей подчиненной. Даже успел завести с ней двух детей.

Почему экс-супруги спорят, когда ставить дату развода — то ли нынешним числом, то ли девятилетней давности? И как скандальный развод отразится на имидже крупного предпринимателя и политика? Подробности – в программе "Специальный репортаж".
Программа: Специальный репортаж
видео политика общество Виктор Ильюшин
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