"Специальный репортаж": "Вместо сердца – пламенный мотор"

Павел Грудинин развелся с женой. Брак длился 37 лет, но по слухам — супруги давно не делили ни горе, ни радости. Якобы, бывший кандидат в президенты от КПРФ давно живет с бывшей подчиненной. Даже успел завести с ней двух детей.

Почему экс-супруги спорят, когда ставить дату развода — то ли нынешним числом, то ли девятилетней давности? И как скандальный развод отразится на имидже крупного предпринимателя и политика? Подробности – в программе "Специальный репортаж".