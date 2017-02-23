"Специальный репортаж": хитрости и трюки солидных любителей скорости

Героям программы уже за 30, у каждого есть семья, работа и жажда скорости. Они не "золотая молодежь", гоняющая по Москве на дорогих машинах ради лайков в соцсетях.

Что заставляет солидных людей "летать" по магистралям, какие хитрости позволяют, не нарушая закон, проделывать автомобильные трюки на дороге, смотрите в "Специальном репортаже" на телеканале "Москва 24".