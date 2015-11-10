"Вечер": Сетевое издание m24.ru получило Премию Рунета

В Москве наградили победителей Премии Рунета 2015. Церемония прошла в кинотеатре "Октябрь". Призовые статуэтки вручали в 12 номинациях. Награду в номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации" получило сетевое издание m24.ru.

Как отметили эксперты, российское интернет-пространство берет курс на доброту. В этом году в списке финалистов явно преобладали социально-значимые и благотворительные проекты, а также краудсорсинговые ресурсы, передает телеканал "Москва 24".