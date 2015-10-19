"Вечер": Суд арестовал всех обвиняемых в краже памятника Леонову

Семеро подозреваемых в краже скульптуры "Доцента" признали свою вину. По мнению следователей, монумент на Мосфильмовской улице, посвященный знаменитому образу Евгения Леонова, распилили и сдали в пункт приема цветных металлов. Смотрите подробности в видеосюжете канала "Москва 24".