"Вечер": Рубрика "Москва и мир"

Боевики запрещенной в России организации "Исламское государство" уничтожают всех, кто неугоден в подконтрольной Пальмире. Древний город в Сирии переживает страшный террор. Международная коалиция наносит десятки новых авиаударов по позициям исламистов, но их это не останавливает. Истреблено уже более 400 мирных жителей - среди них много женщин и детей.

В Индии более 600 человек погибли из-за аномальной жары. Температура воздуха в южных районах страны доходила до отметки плюс 50 градусов по Цельсию. Это привело к массовым жертвам среди населения. Только за минувшие сутки скончались более 145 человек. По прогнозам синоптиков, аномальная жара сохранится до конца месяца.



В Иркутской области спасателям удалось взять под контроль лесные пожары. За прошедшие выходные площадь возгорания в Сибирском федеральном округе выросла в три раза. Однако с ситуацией в регионе удалось справиться с помощью вертолетов. Сегодня в общей сложности на очаги сбросили около 75 тонн воды. На земле работает около 400 спасателей и две сотни волонтеров. Как сообщает региональное управление МЧС, угрозы населенным пунктам нет.

Голливуд увековечил Рамзана Кадырова в кадрах нового фильма под названием "Кто не понял, тот поймет". Об этом стало известно из официального фотоблога главы Чеченской Республики. Судя по всему на экраны выйдет блокбастер. В записи киноленту обозначили как остросюжетную. В блоге говорится, что отдельные сцены уже готовы, а вместе с Кадыровым в фильме снимались "мировые звезды первой величины". Смотрите подробности в видеосюжете канала "Москва 24".