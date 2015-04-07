"Вечер": Политолог Андрей Манойло о борьбе с "Исламским государством"

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова оказать помощь Ираку, чья армия воюет с исламистами. Как ликвидировать главную террористическую угрозу на Ближнем востоке? На этот вопрос в эфире канала "Москва 24" поможет ответит политолог, профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло.