"Вечер": Коротко о международных новостях

Вооруженный преступник, который 16 часов удерживал несколько десятков заложников в Сиднее, убит. Полиция взяла кафе штурмом. Погибли еще не менее двух человек. Несколько - тяжело ранены.

На одной из дорог Волгоградской области девушка решила отомстить бывшему возлюбленному. Но своей иномарке она протаранила автомобиль, где молодой человек ехал с новой избранницей.

Телевизоры, музыкальные центры, джакузи и даже игрушки для взрослых. Все это обнаружили в одной из филипинских тюрем. Во время внеплановой проверки полиция наткнулась на целый подпольный развлекательный центр.

В Японии мощный снегопад привели к железнодорожному коллапсу сразу в нескольких районах. Два экспресса застряли на путях. Из-за плохой погоды произошел сбой в подаче электроэнергии. Сотням пассажиров пришлось ночевать в вагонах. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни снегопад только усилится.