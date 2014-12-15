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Новости

Новости

15 декабря 2014, 21:25

Происшествия

"Вечер": Коротко о международных новостях

"Вечер": Коротко о международных новостях

"Московский патруль": В городе продолжают торговать "серыми" симками

"Московский патруль": В Балашихе ограбили ювелирный салон

"Московский патруль": Задержаны угонщики дорогих иномарок

"Московский патруль": Полицейские оказались в центре скандалов

"Московский патруль": Задержан вор в законе Дэн Бобруйский

При штурме кафе в центре Сиднея погибли два человека

Девушка из ревности протаранила автомобиль парня, увидев его с другой

Посетители кафе в Сиднее находятся в заложниках уже более 16 часов

В лесном массиве Балашихи тлеет торф

Вооруженный преступник, который 16 часов удерживал несколько десятков заложников в Сиднее, убит. Полиция взяла кафе штурмом. Погибли еще не менее двух человек. Несколько - тяжело ранены.

На одной из дорог Волгоградской области девушка решила отомстить бывшему возлюбленному. Но своей иномарке она протаранила автомобиль, где молодой человек ехал с новой избранницей.

Телевизоры, музыкальные центры, джакузи и даже игрушки для взрослых. Все это обнаружили в одной из филипинских тюрем. Во время внеплановой проверки полиция наткнулась на целый подпольный развлекательный центр.

В Японии мощный снегопад привели к железнодорожному коллапсу сразу в нескольких районах. Два экспресса застряли на путях. Из-за плохой погоды произошел сбой в подаче электроэнергии. Сотням пассажиров пришлось ночевать в вагонах. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни снегопад только усилится.
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Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

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Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

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Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

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Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

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Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

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Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

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Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

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Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

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