"Вечер": Роскомнадзор подал в суд на интернет-портал Lurkmore

Роскомнадзор по просьбе певца Валерия Сюткина подал в суд на интернет-портал Lurkmore. Причиной иска послужило описание энциклопедией интернет-мема, который призывает бить женщин по лицу и при этом использует в качестве иллюстрации к лозунгу фотографию певца. Как заявил сам Валерий Сюткин, статью на портале случайно увидела его мама. Она сильно расстроилась, на фоне чего ухудшилось ее здоровье. Возмущенный этим происшествием певец решил защитить свои персональные данные и обратился в Роскомнадзор, сообщает телеканал "Москва 24".