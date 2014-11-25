"Вечер": В Гостином дворе вручили премию "Лучшие в России/Best.ru"

В Гостином дворе во вторник наградили лауреатов премии "Лучшие в России/Best.ru". По словам организаторов, таким образом они привлекают внимание к компаниям и персонам, которые помогают формировать позитивный имидж России за рубежом и укреплять авторитет бизнес-сообщества. Среди награжденных - глава столичного департамента средств массовой информации и рекламы Владимир Черников. Он получил премию за фестиваль "Круг света", который прошел в столице в октябре, сообщает телеканал "Москва 24". Победителей выбирал экспертный совет, куда вошли экономисты, бизнесмены, политики и общественные деятели.