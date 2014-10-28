"Вечер": На ВДНХ проходит выставка "Некрополь-2014"

На ВДНХ демонстрируют новинки похоронного бизнеса. Среди экспонатов торговой выставки "Некрополь-2014" бронированный катафалк, золотой гроб в кредит и заморозка за 36 тысяч долларов, сообщает телеканал "Москва 24".

На ВДНХ можно посмотреть даже на цифровой мемориал - экран, транслирующий на могиле фотографии или музыку.

Гости выставки, в основном, - специалисты похоронного дела. Они обмениваются опытом, оформляют сделки, договариваются о поставках и остальных деловых нюансах.

Рядовым посетителям необязательно даже исследовать все помещение целиком - самое интересное встречается уже на входе. Например, бронированный катафалк, сделанный целиком по армейским технологиям. В нем покойника можно перевозить по любому бездорожью. Или стенд, посвященный крионике, которую многие уже называют вчерашним днем похоронной "индустрии". Заморозка тела обойдется примерно в 36 тысяч долларов. И что самое приятное - процедуру можно оформить в беспроцентный кредит.

Кроме того, организаторы выставки обещают мастер-классы по технике плетения венков или изготовлению мемориальных предметов: корзин и гранитных досок. По окончании всех мероприятий участники выставки разыграют золотую медаль.