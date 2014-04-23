"Вечер с Ксенией Соколянской": Как расселяют старую пятиэтажку

Почти 30 лет назад пятиэтажка в ВАО, принадлежавшая заводу "Салют", была признана комиссией предприятия непригодной для жизни. Жильцов начали расселять, но в 1990-х, когда в списке осталось только шесть семей, программу приостановили. При этом в документации "Салюта" строение осталось как нежилое. Его жильцы не имеют права приватизировать квартиры и прописывать в них ближайших родственников. Расселять их завод не собирается. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".